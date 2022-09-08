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Алькарас отыграл матчбол и в длительном матче одолел Синнера

Испанец спустя 5 часов 15 минут добыл непростую победу над итальянцем.
Сегодня, 10:36
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images
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В четверг, 8 сентября, состоялся четвертьфинал US Open между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Алькарас в пяти сетах победил итальянского оппонента. Испанец отыграл матчбол на приеме при счете 4:5 в четвертом сете и брейк в пятом. Матч продолжался 5 часов 15 минут.

игра стартовала в 02:50 по Нью-Йорку, став самым поздним матчем в истории турнира. Ранее самый поздний матч на US Open закончился в 02:26 по местному времени.

Алькарас выиграл второй пятисетовый матч подряд и седьмой из восьми – в карьере. В целом для него это 49-я победа в 58 матчах в этом сезоне. Он лидер тура по этому показателю.

Кроме того, 19-летний Алькарас стал самым молодым полуфиналистом на мейджоре из Ролан Гаррос-2005 (Надаль) и самым молодым на US Open после 19-летнего Пита Сампраса (1990).

Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) - 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3

В полуфинале Карлос Алькарас сыграет против Фрэнсиса Тиафо, которому проиграл в прошлом году в Барселоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Карлос Алькарас
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