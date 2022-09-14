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Порторж (WTA). Цуренко обыграла сеяную россиянку

Украинская теннисистка одолела Екатерину Александрову.
Сегодня, 14:48
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images
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В словенском городе Порторж проходит турнир серии WTA 250 Открытый чемпиона Словении. В рамках 1/8 финала украинка Леся Цуренко встретился с 24-й ракеткой мира Екатериной Александровой.

Украинка начала матч с реализованного брейка, но позже успела дважды проиграть свою подачу и при счете 3:5 не в свою пользу забрала четыре гейма подряд и выиграла первый сет.

Серия побед продолжилась и во второй партии, когда Цуренко забрала еще три гейма, при этом два на подаче соперника. Но в ответ Александрова выиграла пять геймов подряд. Но 9-й гейм, в котором представительница страны-агрессора подавала и могла выиграть сет, она проиграла в ноль. 

В 12-м гейме Александрова подавала на сет, но Цуренко отыгралась и перевела матч на тай-брейк, где также оказалась лучше.

Екатерина Александрова (5 сеяная) - Леся Цуренко (Украина) - 5:7, 6:7 (5)

В следующем раунде Цуренко встретится с победительницей матча Елена Рыбакина  - Тереза Мартинцова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис
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