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Федерер рассказал о планах на будущее после завершения карьеры

Швейцарец не планирует полностью покидать теннис.
Сегодня, 17:32
Роджер Федерер / Getty Images
Роджер Федерер / Getty Images
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За неделю до старта кубка Лэйвера великий швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры - проблемы с коленом не дают ему полностью восстановиться, чтобы выйти на соревновательный уровень.

Напоследок он хотел выиграть свой четвертый кубок Лэйвера, но в последний игровой день команда Мира выиграла три матча подряд, досрочно завоевав свою первую победу в турнире. Но Роджер не унывает - он уже думает о планах на будущее.

"Я хотел бы продолжать проводить показательные матчи, и я знаю, что у меня еще есть шанс заполнить стадионы", - цитирует Федерера Tennis Majors. "Это не всегда должно быть 52 000 зрителей, как в Кейптауне (показательный матч с Рафаэлем Надалем в 2020 году)".

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"Никогда не думал, что скажу это, но полгода назад я вдруг подумал: "Комментировать теннис когда-нибудь, кто знает?". Хотя я всегда говорил, что никогда этого не сделаю. Но прокомментировать некоторые матчи на Уимблдоне было бы здорово".

Это было бы символично, так как именно Уимблдон является любимым турниром Федерера - Роджер побеждал там рекордные восемь раз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Роджер Федерер
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