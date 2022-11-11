Завацкая победила Учидзиму, принеся Украине вторую победу на кубке Билли Джин Кинг

Наши теннисистки стали на шаг ближе к итоговой победе в противостоянии с японками.

В пятницу, 11 ноября, состоялся второй поединок плей-офф кубка Билли Джин Кинг, в котором Украина сражается с Японией.

Катарина Завацкая встретилась с Моюка Учидзимой и добыла победу в двух сетах.

В первом сете теннисистки не допустили ни единого брейк-поинта, переведя игру в тай-брейк, где украинка подловила соперницу на трех ошибках, взяв верх. Во втором сете Катарина заставила японку дважды ошибиться на своих подачах, что позволило забрать и второй сет, и, как следствие, матч.

Кубок Билли Джин Кинга

WTA, Япония - Украина

Моюка Учидзима - Катарина Завацкая 0:2 (6:7 (3), 2:6)

Эта победа позволила нашей команде удвоить преимущество над соперницами, так как ранее Марта Костюк обыграла свою оппонентку также в двух сетах.

В следующем матче, который состоится в субботу, 12 ноября, Костюк сразится с Учидзимой и в случае успеха Украина победит в противостоянии с Японией.