Швентек признана Игроком года по версии WTA

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Женская теннисная организация (WTA) подвела итоги года, признав польскую спортсменку Игу Швентек игроком года.

Швентек – первая ракетка мира, чемпионка Ролан Гарроса, US Open и French Open, рекордсменка по количеству побед и финалов в течение года. У Иги победная серия из 37 выигранных встреч и шести выигранных турниров подряд.

Награду Карен Кранцке за спортивное мастерство, за уважение к другим и любезность на площадке и за ее пределами получила вторая ракетка мира Онс Жабер.

Командой года стали победительницы Us Open, Australian Open и Уимблдона Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Прогресс года получила бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя, которая в течение года выиграла два одиночных титула и прыгнула на 15-е место в общем зачете.

Новичком года назвали Чжэн Циньвэнь, которая пробилась в дебютный турнир WTA и заняла 27-е место рейтинга.

Возвращение года получила немецкая спортсменка Татьяна Мария, добравшаяся до полуфинала Уимблдона и выигравшая свой второй титул в карьере WTA 250 в Боготе после того, как пропустила год спустя.