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Стаховский: Россия - никчемный коррупционный безыдеалистичный кусок земли

Украинец рассказал, каково это быть солдатом реального и медийного фронта одновременно.
Сегодня, 13:06
Сергей Стаховский / Getty Images
Сергей Стаховский / Getty Images

Легенда украинского тенниса Сергей Стаховский высказался о войне с Россией.

Украинец рассказал о том, что представители западных СМИ паниковали в первые дни полнтиасштабного вторжения и думали, что Киев попал в окружение. 

Когда я ехал в Киев, знал, что что-то знаю, хоть чем-то могу помочь. Когда я переходил границу, кто-то из журналистов "плюсов" меня увидел, снял, информация разлетелась. И у меня начался второй медийный фронт. Мы дежурили два часа через шесть. И эти шесть часов у меня был медийный фронт.

Звонит CNN. "Там движется колонна за 150 километров на Киев. Как вы чувствуете это?" Говорю: "Да они еще не доехали. Пусть доедут - там посмотрим". Итальянцы в эфире паникуют: "Киев в окружении!" - "Не в окружении". - "В окружении". - "Да вы мне будете рассказывать? Я в Киеве. Вон трасса на Одессу - поехал. Трасса на Днепр. Вы что?". У европейцев была паника от самого образа могучей России, которая на самом деле является ничтожным коррупционным безыдеалистическим куском земли. Мы это доказали", - заявил украинец. 

Напомним, ранее Стаховский рассказал, кого считает "хорошими русскими"

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией Сергей Стаховский

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