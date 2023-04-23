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"Hala Madrid": Украинская теннисистка посетила матч Реала

Элина Свитолина побывала на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 14:25
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассекретила свои футбольные предпочтения.

Как оказалось, экс-первая ракетка Украины болеет за мадридский Реал.

Вчера Свитолина посетила матч "сливочных" против Сельты и поделилась этим в своем Instagram.

Cтоит отметить, что Реал победил со счетом 2:0. Забивали Эдер Милитао и Марко Асенсио.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Элины Свитолиной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Реал Мадрид

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