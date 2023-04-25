Уимблдон перечислит один фунт с каждого проданного билета на помощь Украине

Также на турнир не будут допущены так называемые СМИ стран-оккупантов.

Организаторы Уимблдона отметились шагом в поддержку Украины.

На специальной пресс-конференции сообщили, что один фунт с каждого проданного билета на теннисное соревнование будет передан на нужды нашей страны.

Помимо этого, организаторы покроют расходы украинских теннисистов, которые примут участие в турнире Большого Шлема.

Также Уимблдон не будет транслироваться на телевидении рф и беларуси не будут транслироваться матчи соревнования, а СМИ этих стран не будут аккредитоваными.

Напомним, ранее сообщалось, что федерация тенниса Украины решила, будут ли украинские теннисисты принимать участие на турнирах, где играют россияне и беларусы.