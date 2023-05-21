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"Я пыталась, но это было невозможно" Калинина рассказала, почему не доиграла финал Italian Open

Украинка соревновалась на грани своих физических возможностей.
Сегодня, 16:37
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала, почему она не смогла доиграть финал Italian Open против Елены Рыбакиной.

По словам украинки, еще в прошлом матче она играла, превозмогая боль, но вчера ей это сделать уже не удалось

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"Я чувствовала, что я на пределе собственных физических возможностей, особенно сегодня. У меня были проблемы с ногой после матча против Хаддад Маи. В полуфинале я подталкивала себя играть. Тогда мне это удалось. Но сегодня после старта, после 2-3 геймов, делать это дальше я уже не могла. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно.

Думаю, что усталость была где-то со вторника на этой неделе. Понятно, что сейчас мы не планируем играть или работать над чем-то. Думаю, что где-то четыре дня я буду полностью отдыхать и восстанавливать силы.

Я считаю, что приняла абсолютно правильное решение не продолжать матч, хотя чисто эмоционально я хотела бы играть.

После того, как я покинула корт, я почти упала в раздевалке, потому что у меня начались судороги в ноге. Поэтому, да, это было действительно правильное решение и мне действительно нужен отдых", - сказала спортсменка.

Напомним, на ISPORT результаты всех матчей Ангелины Калининой в текущем году.

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