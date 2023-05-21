"Я пыталась, но это было невозможно" Калинина рассказала, почему не доиграла финал Italian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала, почему она не смогла доиграть финал Italian Open против Елены Рыбакиной.

По словам украинки, еще в прошлом матче она играла, превозмогая боль, но вчера ей это сделать уже не удалось

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"Я чувствовала, что я на пределе собственных физических возможностей, особенно сегодня. У меня были проблемы с ногой после матча против Хаддад Маи. В полуфинале я подталкивала себя играть. Тогда мне это удалось. Но сегодня после старта, после 2-3 геймов, делать это дальше я уже не могла. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно.

Думаю, что усталость была где-то со вторника на этой неделе. Понятно, что сейчас мы не планируем играть или работать над чем-то. Думаю, что где-то четыре дня я буду полностью отдыхать и восстанавливать силы.

Я считаю, что приняла абсолютно правильное решение не продолжать матч, хотя чисто эмоционально я хотела бы играть.

После того, как я покинула корт, я почти упала в раздевалке, потому что у меня начались судороги в ноге. Поэтому, да, это было действительно правильное решение и мне действительно нужен отдых", - сказала спортсменка.

Напомним, на ISPORT результаты всех матчей Ангелины Калининой в текущем году.