Свитолина решила пожертвовать призовые с победного турнира в Страсбуре

Украинская теннисистка Элина Свитолина отметилась благородным поступком после победы на турнире в Страсбуре.

Спортсменка во время победной речи объявила, что все заработанные призовые с этого соревнования пожертвует украинским детям, нуждающимся в помощи.

"Я хотела бы поделиться этой энергией с Украиной, с моей родиной. Все мои призовые деньги от этого турнира пойдут детям Украины, которым очень нужна помощь в этот трудный момент.

Я хотела бы поблагодарить Францию за то, что она проделала невероятную работу, принимая украинцев, делая все возможное, чтобы они чувствовали, что это их второй дом. Огромное спасибо за все, что вы делаете для нас, и вместе мы увидим свет и закончим эту войну", - заявила Свитолина.

На этом турнире Элина заработала около 38 тысяч евро призовых.

Напомним, что в этом поединке украинка победила представительницу россии.