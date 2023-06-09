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"Мы все равно победим: Калинина эмоционально отреагировала на подрыв Каховской ГЕС

Украинка не сумела сдержаться после разрушения частички ее детства.
Вчера, 22:33
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка, уроженка Новой Каховки, Ангелина Калинина написала эмоциональный пост о трагедии, которая была вызвана подрывом Каховской ГЕС.

Калинина выразила уверенность, что как бы оккупанты не старались уничтожить то, что нам дорого - мы все равно победим.

"Однажды летним днем у моей бабушки в Новой Каховке.

Каждое утро я просыпалась в 6 утра, чтобы в 7 идти на тренировку. Каша, которую я терпеть не могла, но бабушке не откажешь, ведь это не просто каша, это завтрак чемпиона! После обеда - время для себя, а вечером в 16 - вторая тренировка. И, конечно, моя любимая стена!

Мое теннисное детство прошло именно возле нее, каждый день в конце тренировки забивая трех, а иногда и четырехзначные числа, это был "бонус" и вишенка на торте. Она была моей непобедимой соперницей, которая видела и слезы, и счастье (не знаю, как она меня выдержала). Эта стена и корты - мое счастливое детство, начало моего пути.
А 6 июня 2023 года все ушло под воду! Сначала они захватили мой дом, а теперь разрушили и его! Но мы все равно победим, как я в свое время победила стену.  Даже если нам придется бить по ним тысячи раз", - написала Калинина в своем Instagram, прикрепив свои детские фото.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер направил гуманитарную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЕС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Ангелина Калинина

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