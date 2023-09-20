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Российская теннисистка: Мечтаю о том дне, когда наконец выкину свой паспорт

Вероника Мирошниченко, имеющая украинские корни, хочет выступать за историческую родину.
Сегодня, 16:33
Вероника Мирошниченко / Instagram
Вероника Мирошниченко / Instagram

Российская теннисистка и уроженка Москвы Вероника Мирошниченко пообщалась с украинским порталом ВТУ о своей гражданской позиции.

По словам спортсменки с украинскими корнями, она мечтает о том дне, когда сможет выкинуть свой паспорт страны-агрессора и начнет выступать за историческую родину.

"Я сейчас активно занимаюсь вопросом смены гражданства. Сейчас консульства работают в очень сложном режиме, и мы стараемся сделать все согласно законодательству, но сложный процесс. Сейчас мы собираем документы, которые необходимы - все справки из школы, из федерации. Работаем каждый день, чтобы быстрее это сделать. Я мечтаю о том дне, когда наконец-то уже выброшу этот российский паспорт

Мой тренер хотел, чтобы я поговорила с ФТУ и рассказала о своей истории, потому что, как я уже говорила, я никогда не считала себя россиянкой, в детстве жила всегда в Украине, играла столько турниров. Я играла под украинским флагом на соревнованиях ITF Juniors.

Уже когда регистрировалась на профессиональном уровне, нужен был мой паспорт, а у меня никогда не было украинского гражданства. Единственный документ, который всегда был, - российский паспорт, поскольку я родилась в Москве, и поэтому, даже несмотря на то, что я не хотела менять флаг, у меня просто не было выбора", - заявила Мирошниченко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией

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