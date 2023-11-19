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Джокович - победитель турнира АТР в Турине

Именитый серб взял реванш у Синнера.
Сегодня, 21:17
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

В воскресенье, 19 ноября, в рамках финала турнира ATP в Турине Янник Синнер встречался с Новаком Джоковичем.

Матч продлился 1 час и 44 минуты. Победителем стал нынешний обладатель титула, обыгравший претендента со счетом 6:3, 6:3.

Таким образом Новак Джокович стал семикратным чемпионом итогового турнира. За победу в ATP он получил 4 411 500 долларов.

Кроме того, для 37-летнего спортсмена это 98-й титул в карьере. По данному показателю серб уступает лишь Роджеру Федереру (103) и Джимми Коннорсу (109).

ATP Finals

Турин, Италия

Финал

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) 6:3, 6:3

На ISPORT также доступны расписание и результаты итогового турнира ATP.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Янник Синнер

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