"Мне тяжелее приносить жертвы": муж Свитолиной высказался о возможном завершении карьеры

Французский теннисисист Гаэль Монфис прокомментировал возможность завершить карьеру.

По словам 37-летнего спортсмена, он хочет еще играть, однако турниры забирают много сил.

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"Я люблю спорт. Мне очень нравится находиться на корте. Я не могу это отрицать. У меня было несколько тяжелых разговоров с агентом и Элиной Свитолиной. Я доволен всем что сделал. Я доволен своей жизнью, мне большего не нужно. Я хочу наслаждаться, и они меня немного подтолкнули.

Я не хочу останавливаться, но мне все тяжелее путешествовать и приносить жертвы. Однако огонь внутри еще горит.

Когда я играю, все нормально, но восстанавливаться тяжелее, врать не стану. Мне нужно иначе работать над физической подготовкой. Но я стараюсь сделать так, чтобы возраст был просто цифрой", - приводит слова Монфиса TheTennisLetter.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка сообщила о помолвке с россиянином.

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