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"Готовила его два месяца": Свитолина о реакции мужа на ее поездку в Украину

Спортсменка посетила родные города и навестила близких.
Сегодня, 11:40
Элина Свитолина в расположении бригады Хартия / instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина в расположении бригады Хартия / instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) рассказала о своих мотивах приезда в родную страну.

По словам спортсменки, она хотела оказаться дома, навестить бабушку и поддержать военных. Примечательно, что ее муж Гаэль Монфис был недоволен этим решением из-за опасности.

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"Я с нетерпением ждала, когда увижу свою бабушку, родных, и уже как-то не уделяла особого внимания другим моментам. Да, были тревоги, и я, конечно, стараюсь соблюдать правила безопасности, но в общем я испытываю отличные эмоции от того, что я здесь".

"Когда я ему сказала, что еду, то он это воспринял очень тяжело. Как я сама понимаю, то они не до конца осознают, что здесь происходит... То есть смотрят по телевидению о каких-то событиях... Я понимаю, что это для него стрессовая ситуация, для него это какой-то непонятный шаг, но мы каждый раз об этом говорили, в течение двух месяцев я говорила ему, что хочу поехать, хочу увидеть бабушку, хочу побыть в Украине, потому что есть много дел и по фонду, и по United24, хочу заехать в Харьков. Хочу поехать домой, потому что не только Одесса и Харьков – это мой дом, а вся Украина в целом. И когда я сюда приезжаю, это невероятно крутые эмоции каждый раз", – рассказала Элина в интервью Бомбардир.

Напомним, Свитолина высказалась касаемо возможного завершения карьеры после рождения ребенка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

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