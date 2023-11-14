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Свитолина высказалась касаемо возможного завершения карьеры после рождения ребенка

Украинка имеет грандиозные планы на будущее.
Сегодня, 09:57
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Теннисистка Элина Свитолина рассказала касаемо возможного ухода из спорта после рождения ребенка.

"Не было мысли не возвращаться на корт. Возможно, муж хотел бы, чтобы так было, потому что он хочет три или даже четыре ребенка. Но я сразу сказала, что хочу вернуться и играть".

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"И я хочу сыграть на Олимпиаде-2024, у меня уже есть рейтинг. Буду играть, буду готовиться. Хотелось бы медаль... Была бронза, но увидим, что получится", - заявила Свитолина в интервью Бомбардир.

Напомним, в июле 2021 года Элина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, с которым встречалась с 2019 года, а 15 октября 2022 у пары родилась дочь.

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