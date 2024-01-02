Надаль вышел на четвертое место по количеству побед в рамках ATP

Легендарный испанец выиграл свой первый матч после паузы в карьеры.

Рафаэль Надаль теперь на чистом четвертом место по количеству побед в матчах на турнирах ATP.

Испанский теннисист вернулся корт после годового перерыва. Свой первый матч Рфаэль сыграл в паре Марком Лопесом, проиграв в двух сетах.

А вот свой первый одиночный матч Надаль выиграл, обыграв Доминика Тима также в двух сетах. Победа над австрийцев стала для Рафаэля 1069-й в карьере.

По этому показателю испанец занимает четвертое место, сразу над ним Новак Джокович с 1088-ю победами, а на первом месте расположился Джимми Коннорс, у которого на счету 1274 победы.

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