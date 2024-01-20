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Украинская теннисистка пожала руку россиянке: ее отец выступил с заявлением

Елизавета Котляр отметилась странным поступком.
Сегодня, 17:44

В Австралии проходит юниорский Australian Open, в ходе которого украинская теннисистка Елизавета Котляр в первом раунде уступила россиянке Владе Минчевой.

После поединка 16-летняя спортсменка отметилась странным жестом, не проигнорировав рукопожатие с представительницей страны-террориста, вызвав тем самым недоумение со стороны украинских и восхищение со стороны пророссийских фанатов тенниса, а также, естественно, позитивную реакцию местных пропагандистов.

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Отец Елизаветы Константин Котляр отреагировал на то, что сделала его дочь, заявив, что девушка не смогла проконтролировать свои действия из-за волнения.

"Хочу высказаться от себя, и от имени своей дочери Лизы Котляр по поводу ее поступка на Открытом чемпионате Австралии, когда она после окончания матча пожала руку сопернице из страны-агрессора, России. Все, что я собираюсь сказать, это не оправдание, а попытка объяснить, почему так произошло.

Лиге всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam, вершины, как профессионального, так и юношеского тенниса. Здесь чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов. В начале карьеры трудно с таким справиться и не нервничать. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевый ритуал - пожала руку сопернице, не понимала, что за сеткой стояла представительница страны, которая совершила нападение на нашу Родину. Это безусловно была ошибка, из-за которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда будет помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем", - цитирует слова Константина федерация тенниса Украины.

Стоит сказать, что юная теннисистка продолжит выступления на юниорском открытом чемпионате Австралии в парном разряде вместе с полячкой Моникой Станкевич.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией

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