И.О. Министра спорта отреагировал на то, что украинская теннисистка пожала руку россиянке

И.О. Министра спорта Украины Матвей Бидный отреагировал на скандальный эпизод с участием 16-летней Елизаветы Котляр, которая после матча юниорского Australian Open пожала руку россиянке Владе Минчевой.

Функционер заверил, что его министерство детально изучит эпизод и в то же время отметил, что по первому впечатлению ему показалось, что Елизавету спровоцировали сделать это.

Читай также: Украинская теннисистка пожала руку россиянке: ее отец выступил с заявлением

"Мой мессенджер разрывается сообщениями, что 16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку россиянке после матча на турнире Australian Open.

Причины такого поступка, а также все обстоятельства, мы сейчас изучаем и позже дадим позицию Министерства.

Как я увидел видео, первое впечатление было, что россияне спровоцировали нашу спортсменку. Все, кто участвовал в крупных турнирах, знают, какое напряжение там происходит, и атлеты могут стать легкой мишенью для провокаций.

Тем более, что мы видим, как на каждом турнире россияне пытаются использовать украинских атлетов для собственной пропаганды. Именно это мы и увидели в исполнении российских пропагандистских медиа.

Аргументов, чтобы обвинять или оправдывать теннисистку, у каждого будет множество. Но я считаю, что прежде чем что-то заявлять и принимать эмоциональные решения, стоит детально разобраться в ситуации и услышать саму Елизавету Котляр и ее родителей.

Мы продолжаем изучать ситуацию и вместе со спортивной федерацией примем взвешенные решения. И конечно, открыто все прокомментируем", - написал Бидный в своем Facebook.

Отметим, что Котляр продолжит выступы на юниорском открытом чемпионате Австралии по тенису, играя в парном разряде с польской теннисисткой Моникой Станкевич.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!