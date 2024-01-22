"Семья - это моя Украина": Ястремская вновь расписалась на камере после невероятной победы на Australian Open-2024

Даяна напоминает миру о событиях, которые происходят на Родине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертом раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (WTA 22) - 7:6, 6:4.

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После завершения встречи Даяна написала на камере: "Семья – это моя Украина".

В четвертьфинал турнира Ястремская сыграет с Линдой Носковой, которая на отказе прошла Элину Свитолину.

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