Киченок и Остапенко уступили в финале парного разряда Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко потерпели поражение в финале парного разряда Australian Open-2024.

Украинско-латвийский дуэт в решающем противостоянии в двух сетах уступил Элизе Мертенс из Бельгии и Се Шувэй из Китайского Тайбея - 1:6, 5:7.

Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты. Киченок и Остапенко четыре раза подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали два из трех брейкпоинтов.

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Australian Open. Парный разряд. Финал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) - Элизе Мертенс/Се Шувэй (Бельгия/Китайский Тайбэй, 2) 1:6, 5:7

Отметим, что тандем Киченок и Остапенко впервые сыграл в финале турнира Большого шлема. Ранее их наивысшим результатом были полуфиналы Ролан Гаррос и Уимблдона в 2022 году.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинцев на Australian Open-2024.

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