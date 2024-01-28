Киченок и Остапенко уступили в финале парного разряда Australian Open
Украинская теннисистка Людмила Киченок в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко потерпели поражение в финале парного разряда Australian Open-2024.
Украинско-латвийский дуэт в решающем противостоянии в двух сетах уступил Элизе Мертенс из Бельгии и Се Шувэй из Китайского Тайбея - 1:6, 5:7.
Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты. Киченок и Остапенко четыре раза подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали два из трех брейкпоинтов.
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Australian Open. Парный разряд. Финал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) - Элизе Мертенс/Се Шувэй (Бельгия/Китайский Тайбэй, 2) 1:6, 5:7
Su-Wei Hsieh and @elise_mertens stave off a second set fightback to claim the title!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024
It's a second #AusOpen crown for Mertens and a first for Hsieh, who also completes the doubles double!@Kia_Worldwide • #Kia • #MakeYourMove.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WpPHSnql9V
Отметим, что тандем Киченок и Остапенко впервые сыграл в финале турнира Большого шлема. Ранее их наивысшим результатом были полуфиналы Ролан Гаррос и Уимблдона в 2022 году.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинцев на Australian Open-2024.
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