"Спасибо за пример": В резиденции правительства Италии приняли чемпиона Australian Open
Чемпион Australian Open Янник Синнер встретился с премьер-министром Италии.
Напомним, 22-летний теннист выиграл первый большой турнир года, обыграв в финале даниила медведева. Таким образом Янник стал первым итальянцем, который выиграл АО в мужском одиночном разряде.
Синнера пригласили в резиденцию правительства Италии в честь его победы, где с ним встретилась премьер-министр страны Джорджа Мелони.
Об этом чиновница рассказала в Твиттере, опубликовав видео встречи с теннистом.
L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 30, 2024
Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta 🇮🇹 pic.twitter.com/nXG95etRp5
"Италия, которая нам нравится: способна верить в себя и реагировать на сложные вызовы. И побеждать.
Спасибо за пример, который ты подаешь, Янник, спортивным болельщикам, нашей молодежи и всей Италии", - написала Мелони.
Ранее также стало известно расписание матча Украина - США на Кубке Дэвиса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!