"Спасибо за пример": В резиденции правительства Италии приняли чемпиона Australian Open

Чемпион Australian Open Янник Синнер встретился с премьер-министром Италии.

Напомним, 22-летний теннист выиграл первый большой турнир года, обыграв в финале даниила медведева. Таким образом Янник стал первым итальянцем, который выиграл АО в мужском одиночном разряде.

Синнера пригласили в резиденцию правительства Италии в честь его победы, где с ним встретилась премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Об этом чиновница рассказала в Твиттере, опубликовав видео встречи с теннистом.

L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere.

Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta 🇮🇹 pic.twitter.com/nXG95etRp5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 30, 2024

"Италия, которая нам нравится: способна верить в себя и реагировать на сложные вызовы. И побеждать.

Спасибо за пример, который ты подаешь, Янник, спортивным болельщикам, нашей молодежи и всей Италии", - написала Мелони.

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