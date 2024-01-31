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"Спасибо за пример": В резиденции правительства Италии приняли чемпиона Australian Open

Янник Синнер стал достоянием страны.
Сегодня, 16:32
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Чемпион Australian Open Янник Синнер встретился с премьер-министром Италии.

Напомним, 22-летний теннист выиграл первый большой турнир года, обыграв в финале даниила медведева. Таким образом Янник стал первым итальянцем, который выиграл АО в мужском одиночном разряде.

Синнера пригласили в резиденцию правительства Италии в честь его победы, где с ним встретилась премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Об этом чиновница рассказала в Твиттере, опубликовав видео встречи с теннистом.

"Италия, которая нам нравится: способна верить в себя и реагировать на сложные вызовы. И побеждать.

Спасибо за пример, который ты подаешь, Янник, спортивным болельщикам, нашей молодежи и всей Италии", - написала Мелони.

Ранее также стало известно расписание матча Украина - США на Кубке Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

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