"Она будет мотивирована победить меня": Свитолина высказался о матче со Свентек
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№20 WTA) высказалась по поводу поединка против первой ракетки мира Иги Свентек в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае.
По словам украинки, она ожидает тяжелое противостояние.
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"Она доминирует в женском теннисе уже несколько лет и значительно улучшилась на корте и вне его. Это будет большое сражение, как всегда. У меня остались великолепные воспоминания о четвертьфинале Уимблдона (Свитолина тогда победила - прим.).
На этот раз она будет мотивирована победить меня. Но я люблю играть в эти матчи. Надеюсь, мое тело позволит мне играть как можно лучше, и я сделаю все возможное, чтобы быть готовой к матчу", - приводит слова Элины WTA.
Матч Свитолина - Свентек состоится 21 февраля.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Латвии не пожала руку представительнице беларуси.
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