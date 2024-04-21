Костюк почти без борьбы проиграла финал престижного турнира в Штутгарте

Марте мало удавалось в игре, и она не смогла справиться с нервами.

В финале турнира серии WTA500 в Штутгарте украинка Марта Костюк встретилась против казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной.

Наша теннисистка не была номинальной фавориткой против представительницы ТОП-10 рейтинга WTA и, к сожалению, в отличие от предыдущих трех матчей против теннисисток из ТОП-10 на этом же турнире не смогла подарить зрителям сенсацию.

В первом сете Марта проиграла без особой борьбы, взяв лишь два гейма из восьми.

Во втором сете ситуация была чуть интереснее. Особенно зрителям должен был запомниться гейм под номером 6, когда Костюк на подаче Рыбакиной не смогла взять три брейк-поинта подряд, но в то же время и трижды не отдавала Елене гейм. Тем не менее, с четвертой попытки представительница Казахстана его все же взяла.

Несмотря на то, что во второй партии украинка местами выглядела немного увереннее она все же не смогла справиться со своими нервами и на табло в итоге были те же цифры.

Марта Костюк (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) 2:6, 2:6

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