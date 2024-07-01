Какая досада: Соболенко снялась с Уимблдона

Третья ракетка мира Арина Соболенко заявила, что пропустит Уимблдон из-за травмы плеча.

"Мое сердце разбито, но я вынуждена сообщить, что не смогу сыграть на Уимблдоне в этом году. Я перепробовала все, чтобы подготовиться, но, к сожалению, плечо не справляется. На сегодняшней тренировке я старалась изо всех сил, но команда объяснила, что игра только усугубит ситуацию".

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"Этот турнир так много значит для меня, и я обещаю, что в следующем году вернусь сильнее, чем когда-либо", – написала Соболенко в соцсетях.

Отметим, в основной сетке ее заменит россиянка Эрика Андреева, которая сыграет с Эминой Бекташ.

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