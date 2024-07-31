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Алькарас - самый молодой четвертьфиналист Олимпийских соревнований по теннису после Джоковича

Испанец продолжает себя вписывать в историю спорта.
Сегодня, 18:40
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В Париже продолжаются Олимпийские соревнования по теннису, в частности, среди мужчин в одиночном разряде.

Один из фаворитов турнира Карлос Алькарас в третьем раунде встретился с «нейтральным» россиянином романом сафиулиным, победив в двух сетах - 6:4, 6:2.

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Таким образом, Алькарас дошел до четвертьфинала, став в возрасте 21 года, 2 месяцев и 26 дней вторым самым молодым теннисистом, которому такое удавалось.

Только Новак Джокович был моложе, когда сделал то же самое в Пекине 16 лет назад.

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