Пегула в двух сетах проиграла финал US Open

Состоялся финал Открытого чемпионата США среди женщин. В финальном матче встретились Джессика Пегула и Арина Соболенко.

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Обе партии прошли в напряженной борьбе, дважды в 12-м гейме Соболенко вырывала победу. Во втором сете финала американка отыгралась со счета 3:0 в пользу Соболенко, выиграв пять геймов подряд, но не смогла перевести игру в решающий сет.

US Open 2024. Финал

Джессика Пегула (США) [6] – Арина Соболенко [2] – 5:7, 5:7

Следует отметить, что Соболенко впервые в карьере выиграла титул на кортах Нью-Йорка. На счету Арины 3 трофея на уровне Grand Slam.

2021 - Semifinal

2022 - Semifinal

2023 - Final

2024 - 🏆 https://t.co/kneJ6KeaHs pic.twitter.com/iHoNm23ba9 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Напомним, финал мужского одиночного турнира состоится 8 сентября. Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии встретится с Тейлором Фрицом из США.

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