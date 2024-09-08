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Пегула в двух сетах проиграла финал US Open

Джессика не сумела завоевать титул Grand Slam.
Сегодня, 09:02
Пегула и Соболенко / Getty Images
Пегула и Соболенко / Getty Images

Состоялся финал Открытого чемпионата США среди женщин. В финальном матче встретились Джессика Пегула и Арина Соболенко.

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Обе партии прошли в напряженной борьбе, дважды в 12-м гейме Соболенко вырывала победу. Во втором сете финала американка отыгралась со счета 3:0 в пользу Соболенко, выиграв пять геймов подряд, но не смогла перевести игру в решающий сет.

US Open 2024. Финал

Джессика Пегула (США) [6] – Арина Соболенко [2] – 5:7, 5:7

Следует отметить, что Соболенко впервые в карьере выиграла титул на кортах Нью-Йорка. На счету Арины 3 трофея на уровне Grand Slam.

Напомним, финал мужского одиночного турнира состоится 8 сентября. Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии встретится с Тейлором Фрицом из США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Джессика Пегула

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