Без единого победного гейма: Снигур вышла в первый финал в сезоне
Украинская теннисистка сразится за титул в немецком Альтенкирхене.
Дарья Снигур на отказе соперницы преодолела полуфинальную стадию турнира серии ITF. Немка Анна-Лена Фридзам не смогла выйти на корт.
Украинка впервые в 2025 году вышла в финал соревнований. За титул Снигур сразится с нейтральной россиянкой Юлией Авдеевой. Поединок состоится 16 февраля.
Грядущий финал станет для отечественной теннисистки 16-м на уровне ITF. Снигур завоевала 10 титулов.
К слову, итальянец Зиннер получил новую дисквалификацию из-за употребления допинга.
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