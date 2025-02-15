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Без единого победного гейма: Снигур вышла в первый финал в сезоне

Украинская теннисистка сразится за титул в немецком Альтенкирхене.
Сегодня, 19:30
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Дарья Снигур на отказе соперницы преодолела полуфинальную стадию турнира серии ITF. Немка Анна-Лена Фридзам не смогла выйти на корт.

Украинка впервые в 2025 году вышла в финал соревнований. За титул Снигур сразится с нейтральной россиянкой Юлией Авдеевой. Поединок состоится 16 февраля.

Грядущий финал станет для отечественной теннисистки 16-м на уровне ITF. Снигур завоевала 10 титулов.

К слову, итальянец Зиннер получил новую дисквалификацию из-за употребления допинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дарья снигур

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