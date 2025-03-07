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Тандреволд победила в спринте в Новом Месте, Джима и Дмитренко отобрались в пасьют

Биатлонистки посоревновались в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира.
Сегодня, 20:55
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В пятницу, 7 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в чешском Новом Месте продолжился спринтерской гонкой у женщин.

Украину на дистанции представляли Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Ирина Петренко и Дарина Чалик.

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Лучший результат среди украинских биатлонисток продемонстрировала Джима, завершив гонку на 24-й позиции без промахов на огневых рубежах и квалифицировавшись в пасьют. Следом за ней финишировала Дмитренко, которая также прошла дистанцию с безошибочной стрельбой и будет представлена в гонке преследования.

Другие украинки пришли к финишу вне очковой зоны и без квалификации в пасьют. Елена Городна с двумя штрафными кругами стала 62-й, Ирина Петренко с одной ошибкой финишировала 79-й, а Дарина Чалик допустила по два промаха на лежке и на стойке, завершив гонку 99-й.

Победу в женском спринте праздновала норвежка Ингрид Тандреволд, которая на 15 секунд опередила француженку Жюстин Бреза-Буше. Замкнула тройку еще одна представительница Франции Жюлия Симон.

Кубок мира. Нове Место
Женский спринт

  1. Ингрид Тандреволд (Норвегия, 0+0) 19:13.5
  2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0) +15.1
  3. Жюлия Симон (Франция, 0+0)+20.9

...

24. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:16.2
25. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:20.5
62. Елена Городна (Украина, 0+2) +2:17.8
79. Ирина Петренко (Украина, 0+1) +2:57.2
99. Дарина Чалик (Украина, 2+2) +4:29.2

В субботу, 8 марта, седьмой этап Кубка мира в Новом Месте продолжится мужской и женской гонками преследования.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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