IBU может ввести санкции против Симон

Французская биатлонистка Жюлия Симон может оказаться под спортивными санкциями, сообщает Суспильне.

Напомним, что суд признал спортсменку виновной в финансовых махинациях. Симон обвинялась в краже и использовании кредитных карт своих коллег.

6 ноября Французская федерация лыжного спорта (FFS) проведет собрание касательно того, чтобы наказать Симон. Если это произойдет, то свои санкции сможет ввести и IBU.

При этом есть и независимый орган в федерации - Отдел добросовестности в биатлоне (BIU), который может дисквалифицировать французженку со сборной на Кубке мира, а также с отбора на зимние ОИ.

Однако на решение BIU будут влиять выводы FFS. Поведение Симон могут признать как угрожающее имиджу и репутации биталона, что приведет к еще более строгим санкциям вплоть до длительной дисквалификации.

Ранее также президент FFS прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!