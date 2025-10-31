iSport.ua
IBU может ввести санкции против Симон

Спортсменке грозит длительная дисквалификация.
Сегодня, 14:15       Автор: Андрей Безуглый
Жюлия Симон / Getty Images
Жюлия Симон / Getty Images

Французская биатлонистка Жюлия Симон может оказаться под спортивными санкциями, сообщает Суспильне.

Напомним, что суд признал спортсменку виновной в финансовых махинациях. Симон обвинялась в краже и использовании кредитных карт своих коллег.

6 ноября Французская федерация лыжного спорта (FFS) проведет собрание касательно того, чтобы наказать Симон. Если это произойдет, то свои санкции сможет ввести и IBU.

При этом есть и независимый орган в федерации - Отдел добросовестности в биатлоне (BIU), который может дисквалифицировать французженку со сборной на Кубке мира, а также с отбора на зимние ОИ.

Однако на решение BIU будут влиять выводы FFS. Поведение Симон могут признать как угрожающее имиджу и репутации биталона, что приведет к еще более строгим санкциям вплоть до длительной дисквалификации.

Ранее также президент FFS прокомментировал сложившуюся ситуацию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жюлия Симон

