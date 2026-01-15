Лидер сезона пропустит эстафету в Рупольдинге

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель не будет участвовать в эстафете на пятом этапе Кубка мира. Тренерский штаб национальной команды решил предоставить отдых промежуточному лидеру сезона 2025/26, сообщает Fondo Italia.

В сборной Италии решить поберечь атлета. В рамках среднесрочного планирования подготовки эстафета стала бы лишней для Джакомеля. Он выступит только в индивидуальных гонках в немецком Рупольдинге.

В четверку Италии на этапе попали Патрик Браунхофер, Лукас Хофер, Элиа Дзени и Никола Романин. Лучший результат итальянцев в сезоне 2025/26 в эстафетах – 4-е место в немецком Оберхофе. Все три гонки выиграла сборная Норвегии.

Напомним, накануне Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!