Украина пришла только 11-й в смешанной эстафете, Франция праздновала победу

Украинская сборная не лучшим образом завершила четвертый этап Кубка мира.

В воскресенье, 8 января, в Поклюке (Словения) подошел к концу четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Завершала данный этап смешанная эстафета. Украинскую команду представляли Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима.

К сожалению, ужасная стрельба и проблемы с темпом не позволили нашей команде претендовать на высокие места - каждый участник эстафеты допустил минимум два промаха.

Победу с результатом 1:19:48,9 при восьми промахах одержала сборная Франции, опередившая Италию и Швецию.

Кубок мира. Четвертый этап. Поклюка (Словения)

Смешанная эстафета

1. Франция (1+7) 1:19:48,9

2. Италия (0+7) +24,6

3. Швеция (1+5) +47,2

...

11. Украина (0+13) +5:02,07

Напомним, что ранее Украина заняла седьмое место в одиночной эстафете в Поклюке, которая завершилась победой Норвегии.