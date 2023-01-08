Украина пришла только 11-й в смешанной эстафете, Франция праздновала победу
В воскресенье, 8 января, в Поклюке (Словения) подошел к концу четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Завершала данный этап смешанная эстафета. Украинскую команду представляли Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима.
К сожалению, ужасная стрельба и проблемы с темпом не позволили нашей команде претендовать на высокие места - каждый участник эстафеты допустил минимум два промаха.
Победу с результатом 1:19:48,9 при восьми промахах одержала сборная Франции, опередившая Италию и Швецию.
Кубок мира. Четвертый этап. Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета
1. Франция (1+7) 1:19:48,9
2. Италия (0+7) +24,6
3. Швеция (1+5) +47,2
...
11. Украина (0+13) +5:02,07
Напомним, что ранее Украина заняла седьмое место в одиночной эстафете в Поклюке, которая завершилась победой Норвегии.