Мужская сборная Украины провалилась в эстафете на чемпионате мира, Франция выиграла гонку

В субботу, 18 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась мужская эстафета.

Победителем гонки стала сборная Франции, которая в составе: Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, показали лучший результат - 1.21.48.8. Биатлонисты за восемь огневых рубежей допустили лишь один промах, воспользовавшись девять раз дополнительными патронами.

Второе место в эстафете заняли Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо из Норвегии. Норвежцы допустили два промаха и 14 раз пользовались дополнительными патронами.

Тройку лучших замкнули шведы - Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Еспер Нелин, Себастьян Самуэльссон. Биатлонисты проиграли лидеру - 1.39.9.На счету шведов один промах и 13 дополнительных патронов.

