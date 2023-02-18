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Мужская сборная Украины провалилась в эстафете на чемпионате мира, Франция выиграла гонку

Медалистами биатлонного заезда стали лучшие команды на данный момент.
Сегодня, 14:10
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

В субботу, 18 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась мужская эстафета.

Победителем гонки стала сборная Франции, которая в составе: Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, показали лучший результат - 1.21.48.8. Биатлонисты за восемь огневых рубежей допустили лишь один промах, воспользовавшись девять раз дополнительными патронами.

Второе место в эстафете заняли Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо из Норвегии. Норвежцы допустили два промаха и 14 раз пользовались дополнительными патронами. 

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Тройку лучших замкнули шведы - Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Еспер Нелин, Себастьян Самуэльссон. Биатлонисты проиграли лидеру - 1.39.9.На счету шведов один промах и 13 дополнительных патронов.

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Подручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Украинские биатлонисты заняли итоговое 13-е место, проиграв лидеру почти шесть минут.

Отметим, что главным антигероем заезда стал капитан украинской команды Дмитрий Пидручный, который на одном огневом рубеже допустил четыре промаха. Всего же на счету украинцев шесть промахов и 15 дополнительных патронов.

Результаты мужской эстафеты на ЧМ-2023 по биатлону

1. Франция (1+9) 1:21:48,8
2. Норвегия (2+14) +38,8
3. Швеция (1+13) +1:39,9
4. Чехия (2+10) +2:04,2
5. Германия (5+8) +3:51,8
6. Швейцария (6+8) +4:08,1
...
13. Украина (6+15) +5:51,1

Напомним, сегодня также состоится женская эстафета. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая начнется в 16:30 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстафета Сборная Украины

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