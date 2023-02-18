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Итальянки провели идеальную эстафету на ЧМ-2023, Украина показала ужасную скорость

К сожалению, вторая эстафета за день также не покорилась украинским биатлонистам.
Сегодня, 17:24
Лиза Витоцци / Getty Images
Лиза Витоцци / Getty Images

В немецком городе Оберхоф состоялся очередной этап чемпионата мира по биатлону – женская эстафета.

Украинские биатлонистки показали неплохую стрельбу (Только Елена Билосюк провалилась на стрельбе стоя), но скорость на дистанции была очень низкой, что не позволило бороться за самые высокие позиции.

На первую передачу эстафеты лидерами гонки пришли шведки, за которыми последовали чешки и норвежки, но уже на второй смене в ТОП-3 не было ни одной из этих стран. Теперь лидерство забрали итальянки, француженки и немки.

Первой на последний этап уехала итальянка Лиза Витоцци, за которой была Дениз Херрманн-Вик. И именно эти биатлонистки разыграли главные награды. Стрельбу лежа обе провели идеально, а вот стоя итальянка включила режим скорострела и быстро закрыла все пять, в то время как хозяйка чемпионата, увидев, что соперница закончила стрелять, ошиблась.

Дениз Херрманн-Викк
Дениз Херрманн-Викк

Последний круг уже был без интриги. В свою очередь не смогла догнать немку и финишировавшая третьей шведка Анна Эберг.

Чемпионат мира, Оберхоф (Германия)
Женская эстафета

1. Италия  (0+2)  1:14:39,7
2. Германия  (0+6)  +24,7
3. Швеция  (2+11)  +55,7
4. Франция  (1+12)  +1:31,6
5. Австрия  (0+12)  +2:08,0
...
14.  Украина  (3+8)  +7:13,1

Напомним, что несколькими часами ранее прошла мужская эстафета, и там сборная Украины выступила чуточку лучше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина

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