Бреза-Буше победила несмотря на два промаха, украинки вне ТОП-20

Для наших биатлонисток спринт в Оберхофе обернулся неудачей.

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт в немецком Оберхофе.

Победу в гонке добыла француженка Жустин Бреза-Буше. Спортсменка допустила два промахи при стрельбе, но благодаря своей быстрой езде все равно смогла оставить своих соперниц позади с результатом в 22:43,0

Немка Франсишка Пройс, финишировавшая второй проиграла Бреза-Буше 4,4 секунды, а сразу вслед за Пройс приехала к финишу еще одна француженка Софи Шово, замкнувшая тройку лидеров.

Что касается украинок, то для наших биатлонисток спринт оказался неудачной. Лучший результат показала Анастасия Меркушина, проехавшая дистанцию за 24:28,1, однако, этого хватило лишь для того, чтобы занять 27 позицию.

Юлия Джима расположилась на 32 месте, Кристина Дмитренко финишировала на 38 строчке, Ирина Петренко и Любовь Кипьяченкова закончили на 70 и 75 местах соответственно.

Кубок мира по биатлону

Оберхоф, женский спринт

Жустин Бреза-Буше (Франция) 22:43,0 Франсишка Пройс (Германия) +4,4 Софи Шово (Франция) +4,6

27. Анастасия Меркушина (Украина) +1:45,1

32. Юлия Джима (Украина) +1:55,0

38. Кристина Дмитренко (Украина) +2:07,2

70. Ирина Петренко (Украина) +3:21,5

75. Любовь Кипьяченкова (Украина) +3:36,7

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