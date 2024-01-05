Бреза-Буше победила несмотря на два промаха, украинки вне ТОП-20
В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт в немецком Оберхофе.
Победу в гонке добыла француженка Жустин Бреза-Буше. Спортсменка допустила два промахи при стрельбе, но благодаря своей быстрой езде все равно смогла оставить своих соперниц позади с результатом в 22:43,0
Немка Франсишка Пройс, финишировавшая второй проиграла Бреза-Буше 4,4 секунды, а сразу вслед за Пройс приехала к финишу еще одна француженка Софи Шово, замкнувшая тройку лидеров.
Что касается украинок, то для наших биатлонисток спринт оказался неудачной. Лучший результат показала Анастасия Меркушина, проехавшая дистанцию за 24:28,1, однако, этого хватило лишь для того, чтобы занять 27 позицию.
Юлия Джима расположилась на 32 месте, Кристина Дмитренко финишировала на 38 строчке, Ирина Петренко и Любовь Кипьяченкова закончили на 70 и 75 местах соответственно.
Кубок мира по биатлону
Оберхоф, женский спринт
- Жустин Бреза-Буше (Франция) 22:43,0
- Франсишка Пройс (Германия) +4,4
- Софи Шово (Франция) +4,6
27. Анастасия Меркушина (Украина) +1:45,1
32. Юлия Джима (Украина) +1:55,0
38. Кристина Дмитренко (Украина) +2:07,2
70. Ирина Петренко (Украина) +3:21,5
75. Любовь Кипьяченкова (Украина) +3:36,7
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