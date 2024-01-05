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Бреза-Буше победила несмотря на два промаха, украинки вне ТОП-20

Для наших биатлонисток спринт в Оберхофе обернулся неудачей.
Сегодня, 16:55
Жустин Бреза-Буше / Getty Images
Жустин Бреза-Буше / Getty Images

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт в немецком Оберхофе.

Победу в гонке добыла француженка Жустин Бреза-Буше. Спортсменка допустила два промахи при стрельбе, но благодаря своей быстрой езде все равно смогла оставить своих соперниц позади с результатом в 22:43,0

Немка Франсишка Пройс, финишировавшая второй проиграла Бреза-Буше 4,4 секунды, а сразу вслед за Пройс приехала к финишу еще одна француженка Софи Шово, замкнувшая тройку лидеров.

Что касается украинок, то для наших биатлонисток спринт оказался неудачной. Лучший результат показала Анастасия Меркушина, проехавшая дистанцию за 24:28,1, однако, этого хватило лишь для того, чтобы занять 27 позицию.

Юлия Джима расположилась на 32 месте, Кристина Дмитренко финишировала на 38 строчке, Ирина Петренко и Любовь Кипьяченкова закончили на 70 и 75 местах соответственно.

Кубок мира по биатлону

Оберхоф, женский спринт

  1. Жустин Бреза-Буше (Франция) 22:43,0
  2. Франсишка Пройс (Германия) +4,4
  3. Софи Шово (Франция) +4,6
    27. Анастасия Меркушина (Украина) +1:45,1
    32. Юлия Джима (Украина) +1:55,0
    38. Кристина Дмитренко (Украина) +2:07,2
    70. Ирина Петренко (Украина) +3:21,5
    75. Любовь Кипьяченкова (Украина) +3:36,7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина франция Кубок мира по биатлону

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