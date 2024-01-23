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Четырехкратная чемпионка мира по биатлону намекнула на завершение карьеры

Доротея Вирер сообщит о своем решении после окончания сезона.
Сегодня, 18:19
Доротея Вирер / Getty Images
Доротея Вирер / Getty Images

Одна из самых известных биатлонисток современности Доротея Вирер намекнула на завершение карьеры.

Напомним, что итальянская спортсменка в последнее время много болела, из-за чего пропустила существенную часть сезона.

И по словам Вирер, в это время она поняла, что жизнь вне спорта тоже прекрасна. Она уже приняла решение касательно своего будущего, но публично расскажет о нем лишь по завершении текущего сезона.

"Честно говоря, я поняла, насколько прекрасна жизнь вне спорта. В эти дни для меня все было в новинку, и я понимаю всех тех, кто, уйдя из спорта, говорит, что никогда не вернется.Сейчас я пытаюсь набрать форму к чемпионату мира в феврале. Я предпочитаю сосредоточиться на настоящем, а там посмотрим, что будет дальше.

Во время этого перерыва я приняла решение насчет своего будущего. Но какое – об этом пока знаем только я и мой муж Стефано. В конце сезона я вам все расскажу, а пока ничего не раскрываю", - приводит слова Вирер Nordic.

Ранее, напомним, украинская биатлонистка стала призеркой юношеской Олимпиады.

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