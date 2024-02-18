Брезаз-Буше выиграла женский масс-старт чемпионата мира, Дмитренко финишировала в середине третьей десятки

В воскресенье, 18 февраля, в чешском Нове Место в последний день чемпионата мира по биатлону 2024 года прошел женский масс-старт.

Кристина Дмитренко была единственной представительницей Украины в этой гонке - 24-летняя биатлонистка стартовала с 18-го места.

Первый огневой рубеж Кристина прошла с одним промахом, из-за которого она упала на 24-е место. Идеально проведя вторую стрельбу, украинка поднялась на одну строчку, а за ней оказались такие известные биатлонистки, как Доротея Вирер и Эльвира Эберг.

И если итальянка сумела обойти Кристину, то шведка не смогла к ней подобраться. Однако это изменилось после оставшихся двух огневых рубежей, где Дмитренко допустила по одному промаху. В итоге ей пришлось довольствоваться лишь 26-м местом.

Источник: Getty Images

Идеальную гонку провела Жюстин Брезаз-Буше, которая воспользовалась промахами соперниц и завоевала победу с комфортным отрывом.

Следом за француженкой, также с безупречной стрельбой, финишировала Лиза Витоцци. Лу Жанмонно с одним штрафным кругом пришла третьей.

Чемпионат мира по биатлону. Нове Место (Чехия)

Масс-старт (12,5 км). Женщины

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция, 0) 34:37.2

2. Лиза Витоцци (Италия, 0) +31.2

3. Лу Жанмонно (Франция, 1) +56.7

...

26. Кристина Дмитренко (Украина, 3) +4:17.9

Стоит отметить, что немногим позже пройдет мужской масс-старт, в котором будут участвовать Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех гонок чемпионата мира по биатлону сезона 2024 года.

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