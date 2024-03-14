Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира

Лидерка общего зачета также стала лучшей в отдельной дисциплине.

Норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете женских спринтерских гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Несмотря на только 17-е место в последнем в сезоне спринте в канадском Кенморе, норвежская биатлонистка с 418 очками сохранила первую позицию в списке, опередив на восемь баллов Жюстин Бреза-Буше из Франции.

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Тандреволд завоевала свой второй Малый хрустальный глобус в карьере после победы в зачете масс-стартов в сезоне-2020/21.

Лучшей среди украинских биатлонисток в зачете спринтов в этом сезоне стала Юлия Джима, которая заняла 27-е место.

Кубок мира по биатлону. Зачет спринтов. Женщины

Ингрид Тандреволд (Норвегия) - 418 Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 410 Лиза Виттоцци (Италия) - 373 Лу Жанмонно (Франция) - 333 Эльвира Эберг (Швеция) - 265

…

27. Юлия Джима (Украина) - 84

39. Анастасия Меркушина (Украина) - 57

47. Ирина Петренко (Украина) - 32

61. Кристина Дмитренко (Украина) - 17

🏆20/21 Women Mass Start Title

🏆23/24 Women Sprint Title



and still counting...



Ingrid Landmark Tandrevold adds her second discipline globe to the collection with 418 points gained! 🇳🇴



📷Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/0zboWasEPE — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 14, 2024

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Напомним, что Тандреволд на данный момент лидирует в общем зачете Кубка мира, имея преимущество над итальянкой Лизой Виттоцци в семь очков.

На ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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