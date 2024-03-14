Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира
Норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете женских спринтерских гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
Несмотря на только 17-е место в последнем в сезоне спринте в канадском Кенморе, норвежская биатлонистка с 418 очками сохранила первую позицию в списке, опередив на восемь баллов Жюстин Бреза-Буше из Франции.
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Тандреволд завоевала свой второй Малый хрустальный глобус в карьере после победы в зачете масс-стартов в сезоне-2020/21.
Лучшей среди украинских биатлонисток в зачете спринтов в этом сезоне стала Юлия Джима, которая заняла 27-е место.
Кубок мира по биатлону. Зачет спринтов. Женщины
- Ингрид Тандреволд (Норвегия) - 418
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 410
- Лиза Виттоцци (Италия) - 373
- Лу Жанмонно (Франция) - 333
- Эльвира Эберг (Швеция) - 265
…
27. Юлия Джима (Украина) - 84
39. Анастасия Меркушина (Украина) - 57
47. Ирина Петренко (Украина) - 32
61. Кристина Дмитренко (Украина) - 17
🏆20/21 Women Mass Start Title— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 14, 2024
🏆23/24 Women Sprint Title
and still counting...
Ingrid Landmark Tandrevold adds her second discipline globe to the collection with 418 points gained! 🇳🇴
📷Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/0zboWasEPE
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Напомним, что Тандреволд на данный момент лидирует в общем зачете Кубка мира, имея преимущество над итальянкой Лизой Виттоцци в семь очков.
На ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
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