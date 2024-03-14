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Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира

Лидерка общего зачета также стала лучшей в отдельной дисциплине.
Вчера, 21:00
Ингрид Тандреволд / Getty Images
Ингрид Тандреволд / Getty Images

Норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете женских спринтерских гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Несмотря на только 17-е место в последнем в сезоне спринте в канадском Кенморе, норвежская биатлонистка с 418 очками сохранила первую позицию в списке, опередив на восемь баллов Жюстин Бреза-Буше из Франции.

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Тандреволд завоевала свой второй Малый хрустальный глобус в карьере после победы в зачете масс-стартов в сезоне-2020/21.

Лучшей среди украинских биатлонисток в зачете спринтов в этом сезоне стала Юлия Джима, которая заняла 27-е место.

Кубок мира по биатлону. Зачет спринтов. Женщины

  1. Ингрид Тандреволд (Норвегия) - 418
  2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 410
  3. Лиза Виттоцци (Италия) - 373
  4. Лу Жанмонно (Франция) - 333
  5. Эльвира Эберг (Швеция) - 265

27. Юлия Джима (Украина) - 84
39. Анастасия Меркушина (Украина) - 57
47. Ирина Петренко (Украина) - 32
61. Кристина Дмитренко (Украина) - 17

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Напомним, что Тандреволд на данный момент лидирует в общем зачете Кубка мира, имея преимущество над итальянкой Лизой Виттоцци в семь очков.

На ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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