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Гротиан выиграла женский масстарт, Джима вне топ-15

Украинка заняла лишь 18 место.
Сегодня, 16:41
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Аннесе состоялся женский масстарт.

Победительницей гонки стала немка Селина Гротиан, которая пробежала дистанцию за 38 минут 35 секунд с одним промахом.

Ее соотечественница Франсишка Пройсс не промахнулась, но все равно уступила на 12 секунд, а замкнула тройку с отставанием в 35,4 секунды и 3 промахами словачка Паулина Фиалкова.

Что касается Украины, то единственной представительницей нашей страны была Юлия Джима. Она промахнулась трижды и отстала от Гротиан больше чем на минуту, заняв 18 строчку.

Биатлон, Кубок мира

Аннеси, Франция

Женский масстарт

  1. Селина Гротиан (Германия) - 38:35,4
  2. Франсишка Пройс (Германия) - +12,7
  3. Паулина Фиалкова (Словакия) - +35,4
    18. Юлия Джима (Украина) - +1.55,7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима Кубок мира по биатлону

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