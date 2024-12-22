Гротиан выиграла женский масстарт, Джима вне топ-15

В рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Аннесе состоялся женский масстарт.

Победительницей гонки стала немка Селина Гротиан, которая пробежала дистанцию за 38 минут 35 секунд с одним промахом.

Ее соотечественница Франсишка Пройсс не промахнулась, но все равно уступила на 12 секунд, а замкнула тройку с отставанием в 35,4 секунды и 3 промахами словачка Паулина Фиалкова.

Что касается Украины, то единственной представительницей нашей страны была Юлия Джима. Она промахнулась трижды и отстала от Гротиан больше чем на минуту, заняв 18 строчку.

Биатлон, Кубок мира

Аннеси, Франция

Женский масстарт

Селина Гротиан (Германия) - 38:35,4 Франсишка Пройс (Германия) - +12,7 Паулина Фиалкова (Словакия) - +35,4

18. Юлия Джима (Украина) - +1.55,7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!