iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Эльвира Эберг триумфовала в масс-старте в Рупольдинге, Джима за пределами топ-20

Младшая из шведских сестер-биатлонисток выиграла последнюю гонку пятого этапа Кубка мира 2024/25.
Сегодня, 17:00
Эльвира Эберг / Getty Images
Эльвира Эберг / Getty Images

25-летняя скандинавка не имела равных на дистанции 12,5 км. Эльвира Эберг финишировала первой в последней гонке очередного этапа сезона.

Шведка на четырех огневых рубежах обошлась без промахов. Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс, завоевавшая "серебро", ошиблась на первой стойке. Тем не менее, на считанные десятые секунды опередила француженку Жанну Ришар (0 промахов).

Цвета Украины в масс-старте защищала Юлия Джима. Опытная биатлонистка ушла на два круга штрафа после первой стрельбы. На следующих отрезках украинка сумела подняться только на 25-е место.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Женщины, масс-старт

1. Эльвира Эберг (0+0+0+0) 33:00,5
2. Франциска Пройс (0+1+0+0) +25,0
3. Жанна Решар (0+0+0+0) +25,4
...
25. Юлия Джима (2+0+0+0) +2:29,9

К слову, ранее Джакомел выиграл мужской масс-cтарт в Рупольдинге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима Эльвира Эберг

Статьи по теме

Украина замкнула топ-10 в женской эстафете в Рупольдинге Украина замкнула топ-10 в женской эстафете в Рупольдинге
Украина назвала состав на четвертый этап Кубка мира по биатлону Украина назвала состав на четвертый этап Кубка мира по биатлону
Джима и Пидручный заняли лишь седьмое место на Рождественской гонке Джима и Пидручный заняли лишь седьмое место на Рождественской гонке
Гротиан выиграла женский масстарт, Джима вне топ-15 Гротиан выиграла женский масстарт, Джима вне топ-15
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед и Сити, Реал и Интер сыграют с аутсайдерами
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Биатлон18:55
Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
Европа18:45
Лучший бомбардир АПЛ в истории рассказал, сможет ли Холанд побить его достижение
Бокс18:40
"Трижды пересмотрел": Беллью изменил свой вердикт о результате реванша Усик - Фьюри
Европа18:02
Эвертон достаточно неожиданно справился с Тоттенхэмом
Европа17:33
Лидер Боруссии Дортмунд заинтересовал ряд топ-клубов
Биатлон17:00
Эльвира Эберг триумфовала в масс-старте в Рупольдинге, Джима за пределами топ-20
Европа16:55
Новоиспеченный чемпион мира по дартсу посетил матч Манчестер Юнайтед
Бокс16:29
Уайт пообещал окончательно завершить карьеру Джошуа
Европа16:11
Гвардиола: Еще в прошлом сезоне я понимал, что нам придется тратиться на новых игроков
15:54
Экстра-лига по футзалу: Сухая Балка обыграла Харьков, Aurora сыграла вничью с ХИТом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK