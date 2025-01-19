Эльвира Эберг триумфовала в масс-старте в Рупольдинге, Джима за пределами топ-20

Младшая из шведских сестер-биатлонисток выиграла последнюю гонку пятого этапа Кубка мира 2024/25.

25-летняя скандинавка не имела равных на дистанции 12,5 км. Эльвира Эберг финишировала первой в последней гонке очередного этапа сезона.

Шведка на четырех огневых рубежах обошлась без промахов. Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс, завоевавшая "серебро", ошиблась на первой стойке. Тем не менее, на считанные десятые секунды опередила француженку Жанну Ришар (0 промахов).

Цвета Украины в масс-старте защищала Юлия Джима. Опытная биатлонистка ушла на два круга штрафа после первой стрельбы. На следующих отрезках украинка сумела подняться только на 25-е место.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Женщины, масс-старт

1. Эльвира Эберг (0+0+0+0) 33:00,5

2. Франциска Пройс (0+1+0+0) +25,0

3. Жанна Решар (0+0+0+0) +25,4

...

25. Юлия Джима (2+0+0+0) +2:29,9

К слову, ранее Джакомел выиграл мужской масс-cтарт в Рупольдинге.

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