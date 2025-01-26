iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я просто ничего не мог поделать": Пидручный объяснил, почему не финишировал в гонке преследования

Лидер сборной Украины по биатлону вынужденно завершил досрочно этап Кубка мира в немецком Антхольце.
Сегодня, 20:16
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

33-летний Дмитрий Пидручный начал персьют пятым, но сошел с дистанции после третьего огневого рубежа. Опытный украинец имел в пассиве два штрафных круга, а затем промахнулся еще дважды.

"После тех двух промахов, я не сошел с дистанции, продолжал бежать, но в какой-то момент понял, что сейчас просто отключусь. Сначала начала болеть спина, потом руки и ноги, голова начала очень болеть, а в глазах – темнеть. Я просто не мог ничего поделать. Боль была страшна. Даже сейчас после лекарств мне очень плохо", – рассказал Пидручный biathlon.com.ua.

Тренерский штаб сборной Украины оперативно отреагировал на проблемы лидера команды. Пидручного не примут на чемпионат Европы, который начнется 29 января. Он будет готовиться к чемпионату мира в швейцарском Ленцерхайде (с 12 февраля).

Напомним, сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный

Статьи по теме

Украинцы стали восьмыми в эстафете в Антхольце, не поддержав почин Пидручного Украинцы стали восьмыми в эстафете в Антхольце, не поддержав почин Пидручного
Пидручный замкнул топ-5 мужского спринта в Антхольце, выиграл гонку Тарьей Бе Пидручный замкнул топ-5 мужского спринта в Антхольце, выиграл гонку Тарьей Бе
Все участники цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе подняли флаг Украины Все участники цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе подняли флаг Украины
Пидручный стал шестым в пасьюте в Оберхофе, весь подиум заняли норвежцы Пидручный стал шестым в пасьюте в Оберхофе, весь подиум заняли норвежцы
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, мужчины выйдут на старт гонки преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Жироны, Милана, Интера и Ромы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа21:36
Симоне Индзаги превзошел тренерский рекорд Аллегри
Европа21:21
Интер с легким разгромом продолжил преследование Наполи
Европа20:59
Лидер Тоттенхэма высказался об ужасном отрезке команды в АПЛ
Лига Чемпионов20:56
Реал неумышленно испортил коллекционный мерч сенсационного дебютанта Лиги чемпионов
Европа20:41
Ювентус усилится игроком Челси, которым интересовалась Боруссия Дортмунд
Биатлон20:16
"Я просто ничего не мог поделать": Пидручный объяснил, почему не финишировал в гонке преследования
Европа19:59
Игрока, принадлежащего Челси, ограбили, похитив драгоценности на сумму почти 500 тысяч фунтов
Европа19:39
Довбик: Я хочу забивать много, но команда - самое главное
Украина19:24
Суперлига: Черкасские Мавпы дожали Ровно, Кривбасс одолел Старый Луцк
Формула 119:12
Культовый конструктор раскрыл мотивы покинуть Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK