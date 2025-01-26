"Я просто ничего не мог поделать": Пидручный объяснил, почему не финишировал в гонке преследования

33-летний Дмитрий Пидручный начал персьют пятым, но сошел с дистанции после третьего огневого рубежа. Опытный украинец имел в пассиве два штрафных круга, а затем промахнулся еще дважды.

"После тех двух промахов, я не сошел с дистанции, продолжал бежать, но в какой-то момент понял, что сейчас просто отключусь. Сначала начала болеть спина, потом руки и ноги, голова начала очень болеть, а в глазах – темнеть. Я просто не мог ничего поделать. Боль была страшна. Даже сейчас после лекарств мне очень плохо", – рассказал Пидручный biathlon.com.ua.

Тренерский штаб сборной Украины оперативно отреагировал на проблемы лидера команды. Пидручного не примут на чемпионат Европы, который начнется 29 января. Он будет готовиться к чемпионату мира в швейцарском Ленцерхайде (с 12 февраля).

Напомним, сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!