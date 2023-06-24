Барселона подпишет спонсорское соглашение с двумя известными блогерами.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят привлечь внимание молодой аудитории, поэтому провели переговоры с KSI и Логаном Полом.

Читай также: Хавбек Барселоны определился со своим будущим

"Сине-гранатовые" захотели чтобы бренд блогеров Prime, который выпускает освежающие напитки стал их спонсором.

В клубе верят, что партнерство, которое начнет действовать со следующего сезона поможет повысить популярность клуба в мире и особенно в США.

Отметим, что Логан Пол известен во многом своими выставочными боксерскими боями с другими блогерами, а также бывшими профессионалами, а KSI в прошлом фифер, а ныне видеоблогер, рэпер и также участник выставочных боксерских боев.