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Барселона подпишет спонсорское соглашение с двумя известными блогерами

Каталонцы хотят привлечь молодую аудиторию.
Сегодня, 16:59
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Барселона подпишет спонсорское соглашение с двумя известными блогерами. 

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят привлечь внимание молодой аудитории, поэтому провели переговоры с KSI и Логаном Полом.

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"Сине-гранатовые" захотели чтобы бренд блогеров Prime, который выпускает освежающие напитки стал их спонсором.

В клубе верят, что партнерство, которое начнет действовать со следующего сезона поможет повысить популярность клуба в мире и особенно в США.

Отметим, что Логан Пол известен во многом своими выставочными боксерскими боями с другими блогерами, а также бывшими профессионалами, а KSI в прошлом фифер, а ныне видеоблогер, рэпер и также участник выставочных боксерских боев. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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