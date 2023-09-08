Президентка Валенсии Яремчука назвала главную цель клуба на сезон

Функционерка считает, что "летучие мыши" должны реалистично смотреть на свои возможности.

Президентка испанской Валенсии Лейхун Чан высказалась о цели команды на сезон.

Чан считает, что необходимо реалистично смотреть на вещи и максимум "летучих мышей" - борьба за выживание.

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"Если быть реалистами, то наша цель на этот сезон - упорно работать, совершенствоваться, остаться в первом дивизионе и не допустить повторения прошлого сезона. Мы Поддерживаем Рубена Бараху и надеемся, что он продолжит свою хорошую работу", - заявила женщина

Отметим, что Валенсия победила в двух стартовых турах чемпионата Испании, но затем также дважды проиграла.

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