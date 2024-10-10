Гауфф – о победе над Костюк в Ухане: Я очень довольна тем, как играла сегодня
В следующим раунде американка встретится с представительницей Польши.
Американская теннисистка Коко Гауфф легко победила Марту Костюк в матче четвертого круга турнира WTA в Ухане.
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Спортсменка подвела итоги матча, похвалив украинку:
"Сегодня я играла очень хорошо. Марта – сильная соперница, но я очень довольна тем, как играла".
Каждый матч я просто пытаюсь пройти. За короткий промежуток было очень много матчей. Но я очень довольна тем, как играла сегодня», – заявила Гауфф.
Напомним, в следующем раунде Коко Гауфф проведет матч против Магди Линнетт.
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