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Впервые за 12 лет в финалы Ролан Гаррос вышли лучшие теннисисты мира

В Париже титулі разыграют первые номера рейтингов.
Сегодня, 14:19       Автор: Василий Войтюк
Алькарас и Зиннер / Getty Images
Алькарас и Зиннер / Getty Images

Турнир Гренд слэм Ролан Гаррос подходит к своему завершению и в одиночных разрядах осталось провести только финальные матчи.

В финалах этого розыгрыша встретятся первая и вторая ракетки мира, как у мужчин (Янник Зиннер №1 и Карлос Алькарас №2), так и у женщин (Арина Сабаленка №1 и Коко Гауфф №2).

Последний раз на турнирах серии Гренд Слэм подобная ситуация возникала в 2013 году в США (Надаль и Джокович у мужчин, Серена Уильямс и Азаренка у женщин).

Что касается парижского "мейджора", то здесь така ситуация последний раз была 41 год назад - в 1984.

На ISPORT доступны результаты и расписание финальных матчей у женщин и мужчин.

 

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