Феттель объявил о возвращении на трассу
Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель на следующей неделе протестирует гиперкар Порше, который выступает в 24 часах Ле-Мана, сообщает Motorsport.
По информации источника, 36-летний немец сядет за руль модели 963 заводской команды Porsche Penske Motorsport в рамках 36-часовых тестов в Арагоне (Испания).
Себ уже проехал свои первые круги на прототипе на базе Порше в Вайссахе после продолжительной работы на симуляторе.
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"Я с нетерпением жду возможности протестировать Porsche 963. У меня уже была возможность почувствовать машину во время выступления в Вайссахе", — сказал Феттель.
"Я всегда следил за другими гоночными сериями, и мое любопытство к гонкам на выносливость побудило меня просто попробовать. Теперь я с нетерпением жду долгой гонки в Арагоне и с нетерпением жду возможности провести время за рулем".
"Конечно, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но все в команде очень открыты и помогают мне. Для меня это будет новый опыт".
Вице-президент Porsche Motorsport Томас Лауденбах рассказал, что Феттель спросил его, есть ли возможность принять участие в тестах, и команда была более чем рада его принять.
Напомним, что Себастьян Феттель завершил карьеру в Формуле 1 по окончанию сезона-2022.
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