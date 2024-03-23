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Автоспорт

Феттель объявил о возвращении на трассу

Однако произойдет это лишь в рамках тестов гиперкара гонок на выносливость.
Сегодня, 09:50
Себастьян Феттель / Motorsport/motorsport.com
Себастьян Феттель / Motorsport/motorsport.com

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель на следующей неделе протестирует гиперкар Порше, который выступает в 24 часах Ле-Мана, сообщает Motorsport.

По информации источника, 36-летний немец сядет за руль модели 963 заводской команды Porsche Penske Motorsport в рамках 36-часовых тестов в Арагоне (Испания).

Себ уже проехал свои первые круги на прототипе на базе Порше в Вайссахе после продолжительной работы на симуляторе.

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"Я с нетерпением жду возможности протестировать Porsche 963. У меня уже была возможность почувствовать машину во время выступления в Вайссахе", — сказал Феттель.

"Я всегда следил за другими гоночными сериями, и мое любопытство к гонкам на выносливость побудило меня просто попробовать. Теперь я с нетерпением жду долгой гонки в Арагоне и с нетерпением жду возможности провести время за рулем".

"Конечно, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но все в команде очень открыты и помогают мне. Для меня это будет новый опыт".

Вице-президент Porsche Motorsport Томас Лауденбах рассказал, что Феттель спросил его, есть ли возможность принять участие в тестах, и команда была более чем рада его принять.

Напомним, что Себастьян Феттель завершил карьеру в Формуле 1 по окончанию сезона-2022.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель

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