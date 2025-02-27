Сайнс опередил Хэмилтона во второй день тестов Формулы-1

Гонщик Уильямс Карлос Сайнс показал лучшее время во второй день предсезонных тестов в Бахрейне. Новичок британской конюшни проехал самый быстрый круг за 1:29.348 минуты.

Испанец опередил своего наследника в Феррари Льюиса Хэмилтона. Лучший круг британского пилота оказался на 0.031 секунды хуже. Третье время показал гонщик Скудерии Шарль Леклер (1:29.431 минуты).

Всего в четверг на трассе появились 18 пилотов. Наибольшее количество кругов проехал тот же Сайнс (127), а наименьшее – гонщик Альпин Пьер Гасли (40). В первый день тестов самым быстрым был Ландо Норрис из Макларен.

Кстати, чемпион MotoGP Мартин пропустит минимум два этапа нового сезона.

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