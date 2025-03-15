Норрис прокомментировал соперничество с партнером на Гран-при Австралии

Пилот Макларен Ландо Норрис рассказал о предстоящем противостоянии с партнером по команде Оскаром Пиастри.

Напомним, оба пилота Макларен начнут гонку из первого ряда.

Норрис рассказал, что есть ряд условий, которые оба пилота не могут нарушать, однако оба пилота настроены на борьбу друг с другом, которую команда не запрещает.

"На днях я уже отвечал на такой вопрос – буквально есть правила, которые мы не можем нарушать. Обе машины должны оставаться в гонке и все такое.

Но мы оба настроены на борьбу. Это очевидно. Мы оба хотим сражаться за победы, естественно. Однако есть некоторые ограничения – просто надо оставлять чуть больше места, но мы все равно можем бороться. Мы вправе сражаться за победы.

В то же время победа в Кубке конструкторов в прошлом году случилась благодаря тому, что помогали друг другу, боролись чисто. Когда было необходимо, устанавливался определенный порядок, но это случалось гораздо позже по ходу сезона и зависело от внешних факторов", - приводит слова гонщика PlanetF1.

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