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Автоспорт

Стролл примет участие в домашнем Гран-при

Канадец успеет восстановиться к гонке.
Сегодня, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Астон Мартин подтвердил, что Лэнс Стролл примет участие в Гран-при Канады.

Напомним, гонка на автодроме им. Вильнева пройдет уже в этот уик-энд.

Гран-при Испании Стролл пропустил из-за болей в руке. Однако пилот уже перенес операцию, и как утверждает команда, успеет восстановиться к домашней гонке.

Астон Мартин не придется искать срочную замену своего пилоту, который в текущем сезоне имеет 14 очков в личном зачете.

Ранее также стало известно, что Формула-1 не будет проводить общую презентацию ливрей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лэнс Стролл

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