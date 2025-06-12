Алонсо: Ферстаппен проводит лучший сезон каждый год

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо похвалил Макса Ферстаппен.

Испанский гонщик восхищается тем, как нидерландец всегда борется на пределе возможностей, независимо от силы своего болида.

В этом году его машина не в числе двух или трех лучших, а он все равно борется. Не думаю, что этот сезон сильно отличается от других. На мой взгляд, пока что Ферстаппен каждый год проводит свой лучший сезон. В 2021-м он вырвал титул у Льюиса Хэмилтона, а затем доминировал несколько лет подряд. В прошлом году у него не было самого доминирующего болида, но он завоевал титул за несколько гонок до конца. Он всегда на высочайшем уровне, и это работа Ред Булл – предоставить ему машину, которая позволит бороться за титул. Но в нем самом сомнений нет

Напомним, что на этой неделе состоится Гран-при Канады.

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